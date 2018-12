A téli arcápolás 5 alapszabálya

Az arcbőrünk a téli hidegben kipirosodik, kiszárad, mikrosérülések alakulnak ki, amelyek szélsőséges esetben akár ekcémaszerű tüneteket is okozhatnak. Megfelelő arcápolással azonban megelőzhetjük a bőrproblémák kialakulását, és a téli időjárási körülmények között is megőrizhetjük arcbőrünk puhaságát.

„A kulcs, mint mindig, most is a hidratálásban rejlik” – mutat rá Oláh Róbert, a Natics organikus termékcsalád vezető termékfejlesztője, aki összegyűjtötte a téli szezoni arcápoláshoz kapcsolódó legfontosabb szabályokat.

1. Hidratálás

Olyan arcápoló termékeket használjunk, amelyek nagy nedvességmegkötő képességgel rendelkeznek, így nemcsak a bőrünk felszínét védik a vízveszteségtől, de mélyhidratálóként is remekül funkcionálnak. Választáskor törekedjünk a minél magasabb hialuronsav- és glycointartalomra, az összetevők listájában pedig keressük az ectoint is, amely véd az extrém hőingadozás okozta mikrosérülések ellen.

2. Vitaminpótlás

A téli időszakban nemcsak a D-vitamint kell pótolni a szervezetünk számára, hanem a természetes védekező rendszerünket is támogatnunk kell C-vitaminnal. A táplálékkiegészítők mellett bőrünket is tápláljuk vele közvetlenül, tiszta aszkorbinsavat tartalmazó arcápolókkal. Ezek ráadásul a téli időszakban garantálják azt is, hogy arcbőrünk ne szürküljön el, hanem a legkomorabb időben is üdén ragyogjon.

3. Hámlasztás

A bőr felszíne a szélsőséges időjárási körülmények közepette könnyen kiszárad, elsősorban a homloktájékon tapasztalhatunk komolyabb tüneteket. Használjunk hetente két alkalommal természetes PHA-t tartalmazó, új generációs gyümölcssavas hámlasztókat, amelyek amellett, hogy kíméletesen távolítják el a bőr legfelső, elhalt rétegét, kiváló nedvességmegkötő funkciójuk révén támogatják a felszabaduló arcbőr hidratáltságát is.

4. Szemkörnyékápolás

Fokozottan ügyeljünk a szemkörnyékünkre, amely különösen érzékenyen tud reagálni az időjárás viszontagságaira. A sötét karikák és a hideg szél okozta bőrpírt kimagaslóan magas hatóanyag-tartalmú mélyhidratálókkal tudjuk halványítani. Törekedjünk arra, hogy olyan terméket válasszunk, amely ultra alacsony molekulasúlyú hialuronsavat tartalmaz, ha pedig organikus készítmény mellett döntünk, az allergiás reakciók megjelenésének lehetőségét is minimalizálni tudjuk.

5. Ajakápolás

Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az első hideg napok után a szánk kiszárad, kicserepesedik. Hiába kenjük azonban a legismertebb márka készítményeivel, attól csak úja és újra lehámlik. Használjunk helyette természetes növényi vajakat, például sheavajat, amelynek ízesített változatai garantáltan a ridikülünk alapdarabjává válnak amellett, hogy teljes körű ápolást biztosítanak ajkainknak.