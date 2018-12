Szuper karácsonyi ötletek férfiaknak!

Az adrenalinvadász: A visszafogottabb sportembereknél nem lőhetünk mellé egy uszoda- vagy egy fitneszbérlettel, a haladókat pedig nyugodtan dobjuk be a mély vízbe egy ejtőernyős ugrásra, lövészetre vagy MMA-edzésre szóló kuponnal. Egy „mindent mérő” okosóra is bekerülhet a fa alá, hogy biztosan ne álljon meg napi 10 000 lépés alatt.





A kultúrharcos: Ő az, akinek még biztosan van DVD-lejátszója, és könnyekig meghatódik egy díszdobozos Fellini-összestől, de egy szofisztikáltabb színház- vagy hangversenybérlettel, szépirodalmi csemegével is levehetjük a lábáról. Vigyázzunk a közhelyekkel, kerüljük a mindig telt házas előadásokat és a bestsellereket! Alternatív produkciók, Machiavelli olasz nyelven és barokk kamarazene vezet a szívéig.

A gasztronindzsa: Az utca másik végéről is megállapítja a cabernet korát, szerinte Gordon Ramsay csak egy puha szívű Mary Poppins, a whisky és whiskey közti különbséget pedig hamarabb ismerte, mint az ábécét. Asztalfoglalás egy gourmet étterembe, ajándékdobozos kiadás Skócia kedvenc arany nedűjéből, a The Famous Grouse-ból vagy egy különleges főzőtanfolyam a maszáj konyha kincseivel dobogtatja meg az ízlelőbimbóit.

A stílusspíler: Egyszerűen nem lehet slamposságon kapni. A közértbe is a legszebb mandzsettagombját kapja fel, tudja, mi fán terem a burgundi vörös, és a szemüvegkerete összhangban van a zoknijával. Emeljük a gardróbja fényét prémium bőrkesztyűvel vagy pénztárcával, elegáns nyakkendővel.



A magyar vándor: Minden vagyona elfér egy bőröndben, az őszi szünetet New Yorkban, a szilvesztert pedig az Amazonas partján tölti. Wifivel táplálkozik, a lebomló bambusz étkészlete nélkül egy lépést sem tesz, és megvan a véleménye az all inclusive nyaralókról. Egy strapabíró hátizsáknak, polaroid fényképezőgépnek, kis méretű masszázslabdának vagy műanyagmentes kulacsnak mindig örül.

A sufnimester: Szerelő még nem járt nála, hiszen egy gyufaszállal és egy használt rágóval mindent meg lehet javítani. Maga faragta a teásszekrényét, és valószínűleg övé a világ legnagyobb szögkészlete. Tegyük szebbé a karácsonyát egy limitált kiadású, vintage szerszámkészlettel, csillogó ütvefúróval vagy egy hétvégi kárpitozásworkshoppal!

(Fotók: Red Lemon Media)