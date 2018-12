Újabb megható kisfilmmel állt elő az idei év legjobb karácsonyi reklámjának készítője

Újabb könnyfakasztó reklámmal állt elő Phil Beastall brit operatőr, aki a közelmúltban emberek millióit ríkatta meg világszerte mindössze 50 fontból (~18 ezer forintból) készült karácsonyi reklámfilmjével. Aki esetleg lemaradt volna róla, az említett kisfilmet erre a linkre kattintva tudja bepótolni.

Beastall újabb reklámfilmje tulajdonképpen az előző kisfilm tematikus folytatása. Itt is a szeretteink elvesztése miatt érzett fájdalom áll a középpontban, itt is vannak karácsonyi jelenetek, és valószínűleg ettől is milliók fognak zsebkendő után kapkodni. A cím is az előző reklámot idézi: míg az A szeretet ajándék címet kapta, az újabb kisfilmnek Az idő ajándék a címe.

A reklámfilmben különböző embereket látunk, akik mindannyian elvesztették egy nagyon közeli hozzátartozójukat, és nem tudják feldolgozni a gyászukat. A kisfilm az Egymillió perc nevű kampány része, melynek lényege, hogy önkéntesek időt áldozzanak azokra, akik elvesztettek valakit, vagy magányosak az ünnepekkor.

(LadBible)