Miért olyan gyakori karácsonykor a depresszió és mit tehetünk ellene?

A Psycom pszichológus szakértői szerint a karácsonyi időszak nagyon veszélyes, mert sokkal könnyebben találnak meg minket a depresszív gondolatok. Nem véletlenül, hiszen ilyenkor megrohannak minket az emlékek, még jobban hiányoznak elhunyt szeretteink és a társadalmi elvárások sem tesznek jót a lelkiállapotunknak.

A karácsonyi depresszió legfőbb okai:

Magány

Ha nincs körülöttünk család, és épp nincs párkapcsolatunk sem, akkor a karácsony különösen nehéz időszakká válhat. A magány gyilkos módon rá tud telepedni a hangulatunkra, úgy érezhetjük, hogy üres az életünk, hiszen még a barátaink sem érnek rá ezen az ünnepen. A pszichológusok a következőket javasolják a magány ellen karácsonykor:

Mozdulj! – Bármennyire is csábító, hogy otthon feküdj a kanapén egy takaró alatt, ne engedj a kísértésnek, inkább kelj fel és menj emberek közé. Ülj be egy kávézóba vagy nézelődj egy könyvesboltban. Mindegy, mit csinálsz, a cél az, hogy emberek között legyél. Már az is nagyban segíthet a hangulatodon, ha egy pénztárossal váltasz két jó szót és mosolyt.

Foglald el magad! – Találj olyan tevékenységeket, amikkel tanulhatsz és közben emberekkel léphetsz kapcsolatba. Vállalj önkéntes munkát, fizesd be magad egy városnéző túrára vagy menj el az edzőterembe egy csoportos órára.

Hívj fel egy igaz barátot! – Olyan embernek telefonálj, akiről tudod, hogy elfogad úgy ahogy vagy, nem utasítja el a negatív érzéseidet és örömmel beszélget veled. Az a legjobb, ha ez az ember hasonló helyzetben van, mint te és akár együtt is tölthetitek az ünnepeket.

Veszteség

Ha épp gyászolod valamelyik szerettedet, akkor a boldogság, öröm érzése bűntudattal tölthet el. Úgy érezheted, hogy megcsalod, ha örülsz a karácsonynak. A túlélők bűntudata gyakori érzés, leginkább azért jön elő, mert azt gondoljuk, a környezetünk elvárja tőlünk, hogy szomorúak legyünk a gyászidőszakban. Ám a pszichológusok azt javasolják, hogy ne foglalkozzunk az elvárásokkal, inkább csak arra koncentráljunk, milyen jó élményeink voltak közösen az elhunyt személlyel. Egy mosolyban ugyanannyi szeretetteljes emlékezés van, mint egy könnycseppben.

Nosztalgia

Az emlékek és hagyományok adják a karácsony savát.borsát. Ám ha a jelenlegi helyzet épp nem annyira rózsás az életünkben, akkor könnyen belekerülhetünk abba a nosztalgiázásba, aminek a végén azt fogjuk érezni, hogy régen minden jobb volt és reménytelen a jövőnk. Segíthet ezen a lelkiállapoton, ha új hagyományokat találunk ki magunknak, hiszen egyáltalán nincs kőbe vésve, hogy milyennek kell lennie a karácsonynak.

A pszichológusok szerint a legjobb, ha saját magunkhoz igazítjuk a karácsonyi elvárásainkat. Ha nem akarunk elmenni a nagycsaládi ünnepre, mert minden évben több hónapig tartó stresszt jelent, akkor ne menjünk. Ha nem akarunk egyedül lenni, szervezzük meg, hogyan lehetnénk emberek között. És ami a legfontosabb: ismerjük fel, milyen apróságokért lehetünk hálásak az életünkben.