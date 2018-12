Szépségversenyt tartottak egy Rio de Janeiro-i női börtönben – fotók, videó

Idén 13. alkalommal rendeztek szépségversenyt az elítélteknek a Rio de Janeiro-i Talavera Bruce női börtönben. A fegyintézet vezetősége szerint a szépségverseny megrendezése jót tesz a fogvatartottak önbecsülésének, cselekvésre ösztönzi őket és elősegíti a beilleszkedésüket is.

A szépségverseny előkészületei ugyanúgy zajlanak, mint máshol: fodrászok és sminkesek sürögnek-forognak a versenyzők körül, akik ezután egy kifutón vonulnak végig a zsűri előtt. A királynőnek még korona is jár. A fiatal elítéltek ilyenkor egy rövid időre elfelejthetik, hol is vannak valójában. Ennél is fontosabb azonban, hogy a kifutó mellett a hozzátartozóikkal, férjeikkel, gyerekeikkel is találkozhatnak néhány órára – derült ki az RTL Klub riportjából.

Az idei győztes a 25 éves Veronica Verone lett, aki 8 éve ül gyilkosságért.

Az RTL riportja: