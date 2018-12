„Csak azért, mert nem látok, még pont ugyanolyan anyuka vagyok, mint te”

„Igen, jól olvastad: nem látok. Semmit. Egyáltalán. Leginkább azért, mert annak idején három hónappal a szülés kiírt időpontja előtt születtem. A férjem cserébe lát, épp ezért ő intézi azokat a dolgokat, amikhez kocsira vagy épp színlátásra van szükség. Ami csak azért különösen vicces, mert a férjem viszont színvak” – kezdi a Scary Mommy oldalán megosztott őszinte és tanulságos írását Ashley Wayne.

A kétgyerekes amerikai anyuka azért ragadott billentyűzetet, mert úgy érezte, van néhány fontos dolog, amit minden szülőnek tudnia kellene a hozzá hasonlóan látássérült anyukákról és a látássérült gyerekeikről. Többek között például azt, hogy a vakság nem terjed érintés útján. „Csak azért, mert velünk lógsz, még nem fogod elkapni. Se te, se a gyerekeid. Ígérem.”

Ashley szerint az első és legfontosabb dolog, amit mindenkinek tudnia kell, hogy a vak gyerekek is éppúgy szeretnek és akarnak játszani, mint a látó társaik. „Nem működik a látásuk. Ez tény. De ez nem jelenti azt, hogy ne élveznék azoknak a játékoknak a többségét, amiket a látó gyerekek is szívesen játszanak. Az én gyerekeim például imádnak bújócskázni, sőt – meg fogtok lepődni – színezni is. Tudom, hogy ez egyeseknek nagyon furcsa, de nálunk mindkét gyereknek van kedvenc színe. A lányom például csak ilyen színű ruhákat hajlandó felvenni.”

Az anyuka emellett fontosnak tartotta kiemelni, hogy az, hogy nem tart szemkontaktust, nem udvariatlanság a részéről, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem érdekli, amit a másik mond. „Ez olyasvalami, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Persze, tisztában vagyok vele, hogy a legtöbb embernek – függetlenül attól, hogy felnőttről vagy gyerekről van-e szó – furcsa olyan emberhez beszélnie, aki nem néz rá, ha hozzá beszél. Sokszor voltam tanúja annak, hogy valaki egyszerűen elsétált, mikor a gyerekeim próbáltak neki bemutatkozni, mert nem vette észre, hogy hozzá beszélnek.