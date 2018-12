Már több mint 16 millióan látták ezt az ölelkező gyerekekről készült videót

Futótűzként terjedt el az interneten egy egyszerű kis videó, amelyet egy texasi tanítónő, Zelene Blancas készített. A felvételen egy elsős kisfiú látható, aki a tanítás után egyenként elbúcsúzik az osztálytársaitól. Az ajtó melletti falon különböző matricák láthatók, amelyek mindegyike egy-egy köszönésformát mutat. A gyerekek ezek alapján választhatják ki, hogy megölelik az ajtóban álló kisfiút, vagy kezet fognak, pacsiznak vele.

A felvétel november 30-án került fel a Twitterre, azóta több mint 16 millióan látták. Blancas elmondása szerint a közelmúltban vezette be az osztályban, hogy a gyerekek minden reggel és minden délután egyenként köszöntsék egymást. Az, hogy ki áll az ajtóban, napról napra változik. A tanárnő szerint ez a kis rituálé nagyon jó hatással van a gyerekekre:

Összehozott minket. A gyerekek jobban együttműködnek egymással

– mondta a tanárnő a Yahoo-nak, majd hozzátette: szerinte ezzel tiszteletre tanítja a gyerekeket, ráadásul úgy érzi, jobb kedvűek is lesznek tőle egy nehéz nap után. Persze, ha valakinek éppen nincs kedve hozzá, a tanárnő nem erőszakoskodik – szerinte ez is tanulságos lehet a többi gyereknek.

Blancas arról is beszélt, milyen izgatottak lettek a gyerekek, amikor megtudták, hogy ilyen sokan kíváncsiak a videójukra. A tanárnő a 15 perces hírnevüket is arra használta, hogy tanítson nekik valamit: most együtt nézik meg a térképen, hogy éppen milyen országból kommenteltek, és arról is beszélgettek, miért lehet veszélyes, ha túl sok információt osztanak meg magukról az interneten.