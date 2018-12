Budapesten lép fel a Naturally 7, a világ egyik legjobb a cappella kórusa

A Naturally 7 a cappella együttes március 2-án kezdi meg európai turnéját, és április 2-ig koncerteznek, majd visszatérnek az Egyesült Államokba, ahol a tavasz második felében végigkoncertezik Amerikát. 2019 áprilisában adják ki hetedik albumukat, melyből a koncerten a magyar rajongók is kapnak egy kis ízelítőt.

Budapesten 2019. március 27-én 19:30 órától lépnek fel a MOM Sportban. Az új album és az ehhez tartozó turné többféle műfajt ölel át, az egy évszázadon átívelő klasszikus dallamoktól kezdve, mint például Antonín Dvořák Going Home-ja, Anglia leghazafiasabb himnuszán át (Jerusalem) egészen Roberta Flack The First Time Ever I Saw Your Face vagy Sting Shape Of My Heart című daláig.

A koncerten hallható lesz az együttes saját eredeti szerzeménye, minden koncertjük záródala, a Caught in the Moment, melyben közreműködik a Naturally 7 rajongója, a Pentatonix együttes tagja, Kevin Olusola csellón. A cselló lesz az egyetlen valódi hangszer, amely megszólal a koncerten.