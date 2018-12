Kivette a bölcsiből a fiát, mert hagyták, hogy a gyerek lányruhát vegyen fel

Kivetette a keresztény bölcsödéből kétéves kisfiát egy leszbikus nő, miután kiderült: a gyereknek megengedték, hogy „beöltözős játék” közben lányruhát vegyen fel – írja a Yahoo Lifestyle.

A wichitai Kayla Bedford a barátnőjétől tudta meg, hogy a kis Zack, „női ruhában parádézott” a bölcsődében. „[A barátnőm] azonnal visszament az osztályba, levette róla a ruhát, és megmondta neki, hogy nem csinálunk ilyet a tanár előtt” – mondta a lapnak nyilatkozva a 24 éves anya.

Kayla később maga is bement, hogy beszéljen Zack felügyelőjével. „Félrevontam, és megmondtam neki, nem tűröm, hogy a fiam lányruhát hordjon a bölcsődében – mondta. – De ő csak nevetett, és azt hajtogatta: hiszen még csak kétéves!”

A nő erre felhívta az édesapját, Malcolmot, aki azonnal berohant és felelősségre vonta tanárt. A férfi videóra vette a beszélgetést: „A lányom hívott, és elmondta, hogy az unokám lányruhát vett fel – mondta. – Szeretném megérteni, mi történik itt. Nálunk nem divat ez a transzszexuális [dolog].”

Malcolm a Facebookra is feltöltötte a videót. A kommentelők közül többen transzfób megjegyzéseket tettek, egyesek azt írták, hogy a tanár minősíthetetlenül viselkedett. Igaz, voltak olyanok is, akik szerint a gyerekek körében teljesen természetes dolog az effajta beöltözés: „A fiam többször is beöltözött királylánynak a kislányommal együtt. Nyugi” – csitította a kedélyeket egyikük.

Véleményével Jack Maypole gyerekorvos is egyetért, aki a Parentingnek nyilatkozva azt mondta, a beöltözős játék nagyon népszerű a gyerekek körében, ráadásul abban is segíthet nekik, hogy felfedezzék a nemi identitásukat. Sőt, szakértők szerint ahhoz is hozzájárulhat, hogy a kicsik fejlett empátiás és kreatív készségeket fejlesszenek ki.

Kayla mégis úgy döntött, hogy kiveszi Zacket a bölcsődéből, mert attól fél, hogy társai kiközösítik a gyereket.