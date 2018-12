Kiborultak a gyerekek a budapesti általános iskolában terjedő „horrorvideó” miatt

Titokzatos „horrorvideó” terjedt az egyik fővárosi általános iskola diákjai közt – írja a Blikk.hu. A felvételt, amelyen egy karácsonyfa alatt ülő, késsel hadonászó fiatal fenyegeti a nézőket, egy zárt internetes csoportban küldözgették egymásnak a tizenegy éves diákok .

„Félsz a haláltól? Ha nem küldöd tovább ezt a videót tizenöt embernek harminc percen belül, akkor ez a kés meg fog találni!” – mondja a videóban az ismeretlen.

A szülők szerint több kiskamasz komolyan megrémült a képsorok láttán. „Nagyon megviselte a gyerekeket, úgy tudom, volt köztük olyan, aki teljesen kiborult, sírt, nem tudott aludni a videó miatt. Elmagyaráztuk nekik, hogy a fiú szavait, aki szellemnek vallja magát a videóban, nem kell komolyan venni, senki nem fog meghalni” – mondták a lapnak névtelenül nyilatkozó szülők.

A Blikk az iskolát is megkereste az ügyben, akik kérdésünkre megerősítették a történteket, de azt is elmondták, hogy időközben sikerült megoldani a helyzetet. „Mindent megtettünk, hogy a gyerekekben ne okozzon traumát a videó. A szülők és az osztályfőnök is remekül kezelte a kialakult szituációt. Minden évben van olyan témanap, amikor az ehhez hasonló veszélyekre próbáljuk felkészíteni a diákokat. Legutóbb az internet veszélyeiről is tartottunk nekik előadást – mondta az iskola illetékese. – Miután az egyik szülő elküldte a rendőröknek a felvételt, az egyenruhások is ellátogattak az intézménybe, ám a diákokkal közvetlenül nem beszéltek.”