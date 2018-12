Kidobták a ruhája miatt a parlamentből az újságírónőt

Kidobták az ABC újságíróját az ausztrál parlamentből, mert nem tartották megfelelőnek az öltözetét. A nő egy fekete nadrágot és egy fehér, rövid ujjú blúzt viselt. Felháborító!

Patricia Karvelas beszámolója szerint egy női kísérő ment oda hozzá, hogy nagyon kedvesen megkérje, hagyja el a parlament épületét. Elmondta azt is, hogy a főnöke utasítását teljesíti, aki szerint az újságíró blúza túl sokat mutatott a vállából.

Karvelas kicsit vitatkozott vele, mivel nem egy ujjatlan topot viselt, és szerinte a ruhája megfelelt a parlamenti előírásoknak. Végül engedett a kérésnek.

I have just been kicked out of #QT because you can allegedly see too much skin. His insane #Auspol pic.twitter.com/51KipESXlG — PatriciaKarvelas (@PatsKarvelas) December 3, 2018

Az eset után számos nő posztolt magáról ujjatlan vagy rövid ujjú felsőben készült képet, hogy így vállaljanak szolidaritást a kidobott újságíróval.

Lucky my bare arms and I were only teaching teenagers today and not in the press gallery... @PatsKarvelas pic.twitter.com/nAzSgDG8cV — Elizabeth Saunders 👩🏼‍🔬 (@E_R_Saunders) December 3, 2018

