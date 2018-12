Te sem hitted, hogy létezik ilyen? Tetoválás a sí szerelmeseinek

Az is lehet, hogy minden sportágnak megvan a maga tetoválásrepertoárja. Sőt biztos! De tél lévén, mi most a síelős, snowboardos tetoválásokra mentünk rá. Ez főleg azoknak előnyös, akik áttették székhelyüket az örök hó birodalmába, s egész évben kedvenc havas sportjuknak hódolnak. Hiszen valljuk be őszintén, viccesen tud kinézni egy pálmafás tengerparton virító havas-síelős tetoválás.

Téli tetoválás

Ezzel együtt ne foglalkozzunk azzal, mi jár más fejében, ha meglátja tetoválásunkat. Ha úgy érezzük, a síelés egy életre beszippantott bennünket, és azok közé tartozunk, akik alig várják a tél közeledtét, hogy újra lécre pattanhassanak, akkor bátran vállaljuk fel ezt tetoválás formájában is. Egy átsíelt, -hüttézett nap után pedig a közeli fürdőben vagy szaunában simán megmutathatjuk legújabb tetoválásunkat a velünk együtt telelő rokonoknak, barátoknak. Persze ha a szülők még nem tudnak tetoválásunkról, akkor nem biztos, hogy pont az osztrák gőzben kell ezzel szembesíteni őket.

