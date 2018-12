Egy év alatt 45 kilót fogyott az anyuka, akinek muszáj kétóránként ennie

Egyetlen év leforgása alatt 45 kilogrammot fogyott egy 25 éves brit anyuka, Kelly Wadd, akinek poszturális ortosztatikus tachycardia szindrómája (POTS) miatt kétóránként kell ennie.

Az édesanyánál három évvel ezelőtt alakult ki a betegség, amikor első gyermekét várta. Azóta szénhidrátban gazdag diétát követett, hogy elkerülje a rosszulléteket. Ez nagyjából azt jelentette, hogy mindennap kínait rendelt, és egyetlen év alatt 40 kilogrammot hízott.

A CHINESE takeaway addict who cried because she "hated herself" so much managed to shed seven dress sizes in a year - by eating every two hours. Kelly Wadd, 25, felt "disgusted" at 17st after developing postural tachycardia syndrome (PoTS) while pregnant with her daughter three years ago.