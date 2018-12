Praktikák emésztési panaszokra

A testünk egészségét számtalan tényező befolyásolja. Az étkezési szokásaink is meghatározó szerepet játszanak az életminőség kialakításában és a betegségek megelőzésében. Az emésztőrendszerünk nap mint nap óriási munkát végez. Ahhoz, hogy az emésztés jól működjön, oda kel figyelnünk, mit, hogyan és mikor étkezünk és hogy milyen hatásoknak tesszük ki a szervezetünket. A káros szokások, mint a dohányzás vagy túlzott alkoholfogyasztás befolyásolhatják a gyomor savtermelését, míg előbbi a Crohn-betegség kialakulásában is szerepet játszhat. Így tehát alapvető feladat, hogy ha normalizálni szeretnénk az emésztési rendszerünket, hagyjuk el a káros szenvedélyeket. Az étkezési szokásaink normalizálása is elengedhetetlen azok számára, akik meg akarnak szabadulni az emésztési panaszoktól. A napi többszöri, kis adagokban történő étkezés jó alap. Az ételek mennyiségére is érdemes odafigyelni. Ha túl sokat eszünk, megterheljük a gyomrunkat. A túl zsíros, túl fűszeres ételek rossz hatással lehetnek az emésztésre.

Ha túl gyors

Az ételek elfogyasztásának módjával is hozzájárulhatunk a szervezetünk normál működéséhez. Az a jó, ha lassan esszük az adagunkat és jó alaposan megrágunk minden falatot. Így kevesebb munka marad a gyomornak és a savtermelést is idealizálhatjuk. Az sem mindegy, mennyi levegőt nyelünk az étkezések alkalmával. A túl gyors, kapkodó evés, a túlzott levegőnyelés mind-mind hozzájárulhatnak a puffadás kialakulásához. De az emésztési rendszerben az étkezési szokások megváltozása is problémát okozhat. Vannak ételek, amelyek előidézhetik a gondokat, és a szénsavas italok fogyasztása is részese lehet az emésztési zavarok kialakulásának.

Valószínűleg sokan nem tudják, hogy a stresszes életmód is okozhat alhasi görcsöket és fokozott gázképződést. Ezért ha meg akarunk szabadulni a kellemetlen tünetektől, érdemes változtatni a feszültséggel teli életmódon. Ennek egyik legjobb módja a sportolás, amely alapvetően egészséges és az emésztésre is nagyon jó hatással van.

A folyadékfogyasztás kapcsán is nagyon oda kell figyelni arra, hogy a szervezetünkbe juttassuk a megfelelő mennyiséget. A napi 2-2,5 liter víz nemcsak az általános állapotunknak szempontjából meghatározó, hanem az emésztés kapcsán is fontos tényező. A kevés folyadék ugyanis székrekedéshez vezethet, mert a megfelelő mennyiségű folyadék híján lelassulhat az anyagcsere. A folyadék nem csak víz lehet, hanem a levesek és lédús gyümölcsök is hozzájárulnak az emésztés elősegítéséhez. Azok számára, akik szeretik a teákat és a kávét, jó hír, hogy ezek ivása is hozzájárul az emésztés elősegítéséhez – utóbbi fogyasztása kapcsán viszont még fontosabb, hogy sokat igyunk, a kávé ugyanis vizelethajtó hatása révén elvonja a vizet a testtől.