Mit üzen a széklet?

Az egészségügyi problémák számos szervünket érinthetik. A betegségek felismerésének sokféle módja létezik. A diagnosztika ma már csúcstechnológiai eszközöket alkalmaz annak érdekében, hogy a szakemberek segíteni tudjanak az emberek problémáin. Ám vannak területek, amelyeknek a feltérképezésében mi magunk is részt veszünk – ha szeretnénk azt, ha nem. Az egyik ilyen a széklet elemzése. Bár a legtöbben a végtermékről tudomást sem véve végezzük a nagy dolgunkat a vécén, a szakértők szerint alkalmanként érdemes lenne alaposan szemügyre venni azt. A széklet ugyanis árulkodik arról, hogy milyen állapotban van a bélrendszerünk, és az állaga fontos információkat rejt. Így ajánlott megfogadni az orvosok tanácsát és bármennyire is szeretnénk szemet hunyni felette, érdemes időnként rávetni a pillantásunkat.

Az egészséges széklet színe általában barna, árnyalatát tekintve inkább a világoshoz közelít, de a sötétig terjedő színtartománnyal sincs alapvetően probléma. A barna árnyalatért a bilirubin és az epe felelős, de az étrend is nagyban hozzájárul a szín alakulásához. Jó eseben még azok is tisztában vannak a saját székletük színével, akik nem szokták elemezni a vécé tartalmát. Ez azért is fontos, mert ha a megszokott színtől eltérő produktummal találkozunk, nem szabad figyelmen kívül hagyni a szervezet jelzését. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha egyszer sötétebb vagy világosabb a székletünk, rohanjunk orvoshoz. Már csak azért se tegyük, mert a széklet színe sohasem teljesen egyforma, hanem nagyban befolyásolja, mit ettünk. Ezért akkor érdemes segítséget kérni, ha hosszabb időn, legalább egy héten át fennálló eltérést tapasztalunk.

Alapvetően barna a széklet színe, ám vannak ételek, amelyek elszínezik azt. A zöld zöldségek nem meglepő módon zöldesebb árnyalatúvá teszik, míg a piros gyümölcsök, az áfonya vagy a szeder hatása is látható lehet enyhébb árnyalatként. Ezek miatt a változások miatt nem kell aggódni, teljesen természetesen és napokon belül el is múlnak. Akkor viszont mindenképpen orvoshoz kell fordulni, ha a széklet piros színű. Ebben az esetben ugyanis van rá esély, hogy a bélrendszerben valahol vérzés lehet. Aranyér is okozhatja a vér jelenlétét, de egyéb okok is állhatnak a háttérben, aminek a diagnosztizálását szakértőre kell bízni. Nemcsak a piros, hanem a fekete széklet is jelezhet vérzést, így ha a vécében ezt a színt látjuk meg, haladéktalanul jelezzük szakértőnek. A zöld színű széklet utalhat fertőzés jelenlétére is, így ha hasmenéssel párosul, nem árt orvosra bízni magunkat. A sárga színű széklet felszívódási zavarokra vagy epeproblémákra utalhat. Utóbbi tünete lehet a nagyon világos széklet is.

Nemcsak a széklet színe árulkodik a belek állapotáról, hanem annak állaga is. A lágy széklet ételérzékenységre is utalhat, a nagyon lágy és a folyékony viszont hasmenést jelez. A kemény, darabos széklet székrekedésre utal. Ha ezt tapasztaljuk, érdemes változtatni az étkezési szokásainkon: több rostot kell bevinni zöldségek, gyümölcsök formájában és a folyadékfogyasztást is fokozni kell.