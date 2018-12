Mi az az emésztési zavar?

A legtöbb ember biztosan élt már át emésztési zavart. A gyomortájékon jelentkező diszkomfort érzet, adott esetben fájdalom emésztési nehézségek kapcsán alakul ki, elsősorban az étkezések után. A diszkomfortérzet lehet néhány perces csupán, míg a fájdalom akár rendszeressé is válhat. Általában a has felső részén kezdődik, és gyakran jár teltségérzettel. Gyakori tünetek közé tartozik a gyomorégés, a hasi görcsök, a puffadás, a hasmenés és a fokozott gázképződés. Az érintetteket sem korosztályok, sem nemek alapján nem lehet megkülönböztetni. Az étkezési, életmódbeli tényezők mellett lelki okok is vezethetnek a kialakulásához.

Az emésztési zavar tünetei:

diszkomfort érzet

puffadás

hányingerbélgázképződés

égő érzés

teltségérzet

hasi görcsök

Emésztési zavart okozhatnak káros szenvedélyek, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás. A nem megfelelő minőségű ételek is hozzájárulhatnak a probléma kialakulásához. A túl zsíros ételek például felesleges kihívás elé állíthatják a testet, ahogyan az sem tesz jót, ha túl sokat eszünk, vagy éppen túl gyorsan tesszük azt. Az étkezés módja is befolyásolhatja az emésztést, zavart okozva: ha sok levegőt nyelünk, az puffadáshoz, kellemetlen büfögéshez vezethet, ezért arra kell törekednünk, hogy ne juttassunk sok levegőt a gyomorba. Nemcsak praktikus és illendő, hanem egészséges is, ha nem rágunk nyitott szájjal és nem beszélünk evés közben. Ha segíteni szeretnénk az emésztést, ne igyunk gyakran étkezés közben, inkább étkezés után tegyük azt. A túl kései vacsora sem tesz jót az emésztésnek, lefekvés előtt legalább két-három órával már nem ildomos enni. Az alkohol, a savas és a puffasztó ételek hozzájárulhatnak az emésztési nehézségek kialakulásához. A külső tényezők közül az öltözködéssel is előidézhetjük az emésztési gondokat, konkrétan a gyomor kapcsán. Ha ugyanis túl szoros a melltartónk vagy felsőnk, a savas gyomortartalmat a nyelőcsőbe préselhetjük.

Ebéd után ne

Ahogyan azt gyerekként megtanították nekünk, étkezések után az a jó, ha pihenünk egy kicsit. Ugyan felnőttként erre a legtöbb esetben nincs konkrét lehetőségünk, ám a körülményeinkhez mérten próbáljuk megadni a testünknek a nyugalmat az étkezések után, vagy ha az esik jobban, egy könnyed sétával támogathatjuk az emésztést. Teli hassal a fizikai munka nem megy jól, így ha megtehetjük, ne ebéd utánra időzítsük azt. A szakirodalom szerint az lenne az ideális, ha minden étkezés után egy órát várnánk a mozgással.

Sok a stressz

A túl sok stressz hatására is kialakulhatnak emésztési nehézségek, gyakori tünetek lehetnek az állandó feszültségben élőknél a puffadás és az alhasi görcsök. Ebben az esetben az a legfontosabb, hogy csökkentsük az életünkben a stresszt. A megvalósítása sajnos nem feltétlenül egyszerű, ám a komfortos és egészséges élethez elengedhetetlen. A sport sokat segíthet a feszültség leküzdésében, de a jóga, a meditáció is megnyugtat. Vannak, akiknek pusztán énidőre van szükségük ahhoz, hogy kiegyensúlyozottá váljanak. Az életmódváltás és a stresszkezelés tanulható, így ha valóban a feszültség a puffadás vagy alhasi görcsök oka, a kellemetlenség megszűnhet a változtatás után.