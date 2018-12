Legjobb ételek emésztési zavarokra

Van, hogy nehezen tudunk ellenállni valami igazán finomnak, ám később nagyon megbánjuk, mert az emésztőrendszerünk nem boldogul az étellel olyan könnyen, ahogyan azt mi reméltük. Elég néhány rosszul megválasztott falat, vagy túl sok stressz, esetleg késői kajálás, és máris lecsaphatnak ránk az emésztési zavarok rémei: előjöhet diszkomfortérzet, puffadás, gyötörhetnek alhasi görcsök, vagy a megállíthatatlan gázképződés is nehézkessé teheti a hétköznapunkat. Ahhoz, hogy ezeket a kellemetlenségeket elűzzük, érdemes betartanunk néhány szabályt: lefekvés előtt két-három órával már ne együnk. Az ételt rágjuk meg alaposan, de zárt szájjal tegyük, mert különben túl sok levegő juthat a gyomorba. Teli hassal ne mozogjunk, inkább próbáljunk pihenni, és túl szűk ruhákkal se szorítsuk el a gyomrunkat. Ha mégsem maga az étel okozott nehézséget és nem is a körülmények, elképzelhető, hogy a túlfeszített tempó hozta stressz miatt alakultak ki emésztési zavarok. Utóbbi esetben az életmódváltás segít a probléma megoldásában.

Vannak ételek, amelyek hozzájárulnak az emésztési panaszok megelőzéséhez. A megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás mellett ezeket is érdemes beletenni az étrendünkbe. Az egyik legismertebb közülük az almaecet, amit akkor ajánlott bevetni, ha puffasztó hatású ételt fogyasztottunk, de a savképződés ellen is ki lehet próbálni. A legegyszerűbb, ha egy pohár langyos vízhez teszünk egy evőkanállal belőle és úgy isszuk meg. Ha nem szeretjük a savanyú italt, mézzel is felturbózhatjuk.

Belekre is hat

Az aloe vera szerelmesi biztosan tudják, hogy a csodás növény nemcsak külsőleg gyógyír, hanem belsőleg is csodákra képes. A belekre is jótékonyan hat, gyulladáscsökkentő, antibakteriális és vírusölő hatása miatt az étrend nélkülözhetetlen része. Vannak, akik gyümölcslébe keverve fogyasztják, mások joghurttal eszik meg az egy-két evőkanálnyi adagot, leginkább éhgyomorra.

A számos nagyszerű tulajdonsággal rendelkező gyömbér nemcsak a megfázásos időszakok kedvence, hanem az emésztési panaszokkal küzdőknek is alapvető étel. A gyömbér erősíti az immunrendszert, megelőzi a gázképződést, a puffadást. Gyulladáscsökkentő hatása pedig az emésztőrendszernek is jól jön. Tea formájában is fogyaszthatjuk, ez talán a kellemesebb módja, de a bátor ínyencek a gyömbér rágcsálásától se riadjanak vissza.

Az anyukák jól ismerik az édeskömény hatását, nem véletlenül alkalmazzák a csecsemőknél puffadás ellen a teáját. Az édeskömény csökkenti a puffadást, a hasi görcsöket és a gázok távozását is segíti. Leginkább étkezés után javasolják a tea fogyasztását a szakemberek. Ha már tea, a borsmentáról is érdemes megemlíteni, hogy az édesköményhez hasonló hatása révén ugyanúgy számíthatunk emésztést elősegítő hatásával. A fűszerek közül a kurkuma a zsíros ételek lebontása kapcsán lehet a segítőtársunk. Gyulladáscsökkentő hatása pedig a bélrendszernek hozhat megnyugvást a nehezebb időszakokban.