Kaja kóma: áldás vagy átok?

Megvan az az érzés, amikor egy kiadós ebéd után másra sem vágysz, csak hogy aludhass? Ha szerencsés vagy, bizonyos esetekben ezt meg is teheted, ám a legtöbbeknek nem adatik meg, hogy olyankor lepihenjenek. De vajon valóban arra van szüksége a szervezetünknek, hogy lepihenjünk? Az emberek jelentős része azt gondolja, azért vagyunk ilyenkor fáradtak, mert a test az emésztéssel van elfoglalva. Van azonban más is, ami a fáradtságot okozhatja. Azok, akik szénhidrátokban gazdag, magas glikémiás indexű ételeket fogyasztanak, inzulinrezisztenciában is szenvedhetnek, az pedig megalapozhatja az erőtlenséget. Ezek az élelmiszerek ugyanis a vércukorszintet gyorsan megemelik: a glükóz a véráramba kerül, és kezdődik az inzulin termelődése. A hirtelen bekövetkező vércukorszint-ingadozás pedig fáradtságot okozhat, mégpedig a megnövekedő szerotonin szint miatt.

Egy másik elmélet szerint az étkezés után az agyban bekövetkező változások hozzák magukkal a fáradtságot. Az ébrenlétért felelős fehérjék termelődése csökken ilyenkor, ezért érezhetjük magunkat fáradtabbnak az étkezést követően. Vannak elméletek, amelyek az evés után kialakuló alacsony káliumszintet is összefüggésbe hozzák az állapottal. A hormonokhoz is köthető a kajakóma kialakulása: az enterogasztron emelkedése kapcsán több vér kerül a belekhez és a gyomorhoz, így a test többi részébe kevesebb vér áramlik. Ugyancsak álmosságot okozhat egy másik hormon, a melatonin is, amelyikből sok található a tejben.

A szakértők abban egyetértenek, hogy segíthetünk a szervezetünknek jelentős fáradtság nélkül átvészelni az étkezés utáni időszakot. Az étkezések szabályozásával, a megfelelő ételek kiválasztásával elkerülhetjük a kajakómát. A szénhidrátokat érdemes kihagyni a táplálkozásból, és leginkább olyan fogásokat kell választani, amelyeknek gazdag a tápértékük és sok bennük a vitamin és az ásványi anyag. Azok az ételek, amelyek fehérjéket tartalmaznak, élénkítően hathatnak. A napi többszöri, legalább ötszöri étkezés pedig segít egyensúlyban tartani a vércukor szintet. Az sem mindegy, mennyit eszünk, a túl sok étel és a túl gyors étkezés elősegíti a kajakóma kialakulását. Ha zárt térben vagyunk, a szellőztetés segíthet felfrissülni étkezés után is. De más praktikákhoz is fordulhatunk, az emésztésünk gyorsításával is hozzájárulhatunk a testünk felfrissüléséhez, egyes teák és a mérsékelt kávéfogyasztás bevetésével. Vannak, akik arra esküsznek, hogy az étkezések után nem szabad lepihenni, egy könnyű séta a szabadban ugyancsak élénkít szerintük.