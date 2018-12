Megható képet posztoltak idősebb George Bush gyászoló kutyájáról

Megható fényképet posztoltak a szombaton 94 éves korában elhunyt idősebb George Bush segítőkutyájáról. A képen “Sully” az egykori elnök koporsója előtt fekszik. A kép alá a Bush-család szóvivője azt írta: “Küldetés teljesítve“, arra utalva, hogy a kutya haláláig szolgálta az Egyesült Államok 41. elnökét.

A kétéves kutya júniusban került Bush-hoz az America’s VetDogs nevű veteránokon segítő nonprofit szervezettől. A kutyus élete utolsó hónapjaiban hűségesen szolgálta az idős politikust. Bush a nyáron új családtagként mutatta be négylábú hőst a Twitteren.

Sully – akinek egyébként saját Instagram-oldala is van – most visszakerült az America’s VetDogs-hoz. Hamarosan új gazdát fog majd segíteni.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8