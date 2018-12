Hat eljegyzési gyűrűt vett a világ leggálánsabb vőlegényjelöltje

Hat eljegyzési gyűrűt vett egy brit férfi, hogy szíve választottja kiválaszthassa közülük azt, amelyik a legjobban tetszik neki – írja a Metro. Dennis Brown II., hivatásos modell és fitneszőrült, szerette volna, ha minden a lehető legtökéletesebben megy, amikor megkéri szerelme kezét, ezért egy rendezvényszervezőt, egy fotóst, egy virágost és egy sztájlisztot is felfogadott, hogy segítsenek neki megszervezni a nagy eseményt.

Leendő menyasszonya, Atara Dallas végül egy könnycsepp alakút választott a hat különböző méretű és formájú gyémántgyűrű közül. Dennis egy nagyméretű molinót is készíttetett, amelyen megvallotta érzéseit a szerelmének. „Szerettelek volna a legnagyobb ajándékkal meglepni téged, amit csak adhatok… teljes szívemmel és lelkemmel, amely mostantól mindörökké csak a tiéd…” – írta a férfi. Atara pedig ennyi romantika láttán mi mást is tehetett volna – természetesen igent mondott.

Dennis lánykérése a közösségi oldalakon is komoly visszhangot váltott ki. Voltak, akik melegen gratuláltak neki a szépen kitervelt akcióhoz – de persze, olyanok is, akik felesleges rongyrázásnak érezték, hogy hat gyűrűt is vásárolt.