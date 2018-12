Has puffadás: ettől lehet

Az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz a puffadás. Mivel a tünet sok kellemetlenséggel jár együtt, azok, akinél gyakran jelentkezik, biztosan szívesen szabadulnának tőle. A puffadást az emésztés zavara okozza, ám maga a kiváltó ok sokféle lehet. A helytelen étkezési szokások is okozhatják a nehézséget, különböző betegségek miatt is szenvedhet valaki bélgázosságtól és a stressz is kiválthatja a gázosodást.

A helytelen étkezés kapcsán nemcsak az ételek lehetnek felelősek a puffadás kialakulásáért, hanem a szokások is: a túl gyors, kapkodó evés, az evés közben túl gyakori ivás, a nem jól megrágott falatok, a túlzott levegőnyelés mind-mind hozzájárulhatnak a puffadáshoz. Az étkezési szokások megváltozása is problémát okozhat, legyen szó környezetváltozásról vagy ellenállhatatlan ünnepi menüről. Vannak ételek, amelyek előidézhetik a gondokat, jellemzően a zsíros, fűszeres változatok teszik ezt, de a mértéktelen kávéfogyasztás, a dohányzás és a szénsavas italok is hozzájárulhatnak a puffadás kialakulásához.

Sok a stressz?

A stresszes életmód ugyancsak okozhat fokozott gázképződést és alhasi görcsöket. Míg a rosszul berögződött étkezési szokások kapcsán egyértelmű, hogy meg kell változtatni azokat, a stresszt okozó, feszültséggel teli életmód esetében is ez a helyzet, az életmódváltás segíthet megszüntetni a kiváltó okot, ezáltal pedig a puffadást. A külső tényezők közül egyes gyógyszerek okozhatnak emésztési nehézségeket. Néhány antibiotikum mellékhatása, hogy a természetes bélflórát is roncsolja, így többek között puffadással jár. Ilyenkor az antibiotikum mellé probiotikum szedését javasolják a szakemberek, az segít a bélflórának a megfelelő működésben.

A testi okok körül a nőket jellemző menstruációs tünetek egyike a kellemetlen puffadás, amivel igazából meg kell barátkozni, hiszen nem lehet ellene semmit sem tenni. Általában az vérzés első napján a legerősebb, így szerencsére nem tart sokáig a több kellemetlenséget felvonultató menstruáció belekre ható hozadéka. A betegségek közül többek között a felszívódási zavarok járnak puffadással. A laktózintolerancia mellett a lisztérzékenység okoz hasi görcsöket és puffadást. Ennek az az oka, hogy a szervezet nem tud megbirkózni néhány olyan anyaggal, amely az emésztőrendszerbe kerül. A puffadás mellett ilyenkor hasi görcsök és hasmenés is jelentkezik. A megoldás mindkét esetben az érzékenységet kiváltó ételek elhagyását jelenti. A betegségek közül az IBS, vagyis az irritábilis bél szindróma tünete is lehet a puffadás. Mivel az elváltozás okaként a szakemberek a feszült életmódot, a stresszt jelölik meg, a nyugalom hozhat megváltást. Enzimhiány is okozhat emésztési problémákat, mert a megfelelő enzimek nélkül a szervezet nem dolgozza fel az ételt.