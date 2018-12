Sportolás télen: így öltözz fel!

Legyen akármilyen kemény a tél, sok más jó dolog mellett a sport és a szabad levegő is kulcsszerepet fog játszani abban, hogy átvészeljük azt és életkedvvel, energiával teli nézzünk elébe a legzordabb napoknak is. Csak okosan kell felöltöznünk, akár bent, akár kint hódolunk kedvenc aktív hobbinknak.

Kint tágasabb

Hiába van sötét és fagy odakint, érdemes mégis rendszeres időközönként kimerészkednünk sportolni egy kicsit. Válasszunk olyan sportágat, amelyet tényleg szívesen űzünk, hogy ne vegye el kedvünket a barátságtalanabb időjárás, és viseljünk a téli hidegben is megfelelő öltözékeket. Legyen akár futás, akár korcsolya, sí, snowboard, vagy épp a kedvenc csapatsportunk, nem árt hőszigetelt lábbelit viselnünk, hogy elkerüljük a felfázást. A legtöbb sportruházati üzletben kaphatók szélvédős, termál nadrágok és pulóverek, kabátok – legfelső rétegnek. Aláöltözetnek pedig érdemes szellőző és gyorsan száradó anyagból készült ruhadarabokat választanunk. Plusz vegyünk magunkra mindent, szó szerint: jöhet a sapka, a kapucni, a fülvédő, a fejpánt, az arcvédő, a sál, a kesztyű és a lábszármelegítő is… Csak tudjunk benne mozogni!

Bent szelídebb

Fázósaknak már nagyobb kihívást jelenthetnek a szabadtéri sportok, ha igazán beköszönt a hideg. Azoknak is inkább célszerű bent maradniuk, akik sporthobbija kevésbé kivitelezhető kényelmesen odakint. De legyen bármilyen teremsport a választott mozgásformánk, télen ebben az esetben is jobban oda kell figyelnünk, mit kapunk magunkra, hogy elkerüljük a megfázást. Ha ablakhoz közel sportolunk, ha túlfűtik a levegőt, ha épp elromlott a fűtés, és lehűlt a benti hőmérséklet is – kiemelten fontos a réteges öltözködés. A hosszú nadrág inkább legyen nálunk, hogy ha kell, tudjuk felgyűrni a szárát, vagy a legnagyobb melegben sortra cserélhessük. A térdzokni is jó, ha elérhető végszükség esetén. És a téli kötelező: a derekunknál feszes, hosszított fazonú felső. Például a hűvös padlón fekve különösen hálásak leszünk, ha ilyet viselünk!

Engedni ér

Ha mégsem fűlik a fogunk a téli sportoláshoz, azért valamilyen formában mindenképpen érdemes mozognunk. Egy rövid kocogással a szürke hétköznapokat is könnyebb elengedni, és ha a lift, mozgólépcső helyett a lépcsőt választjuk, már azzal is teszünk frissességünkért. Az utcai ruházat sem jelenthet kifogást, hiszen gyorsan gyalogolni, egy kiadós sétára menni, jégen csúszkálni, hógolyózni hétköznapi szabadidős öltözékben is lehet, és még jól is fog esni! Pár kellemes, lazító, relaxáló mozdulatsor pedig sport előtt, után vagy épp helyett, akár tévénézés vagy telefonálás közben is elvégezhető… Már ha nem pont azzal a céllal végezzük, hogy magunkra és befelé figyeljünk.

Hidratálni kell

Persze a megfelelő vitaminbevitelre is érdemes ügyelni, de a hidegben gyakran figyelmen kívül hagyjuk a hidratálás fontosságát. A fűtés miatt száraz levegő, az enyhe, de nyirkos év végi idő éppúgy próbára teszi a szervezetünket, mint a kinti masszív mínuszok.

(Forrás: smartwater)