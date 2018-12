Legóból épített mennyezetig érő adventi naptárt a megszállott család

Az angliai Huntingdonban élő hatvanéves Mike Addis, és 55 éves felesége, Catherine Weightman már régóta rabjai a Lego-nak, építettek már katedrálist, ötszintes viktoriánus házat, de még jegesmedvét is.

Most ismét nagy fába vágták a fejszét, mert idén karácsonyra egy két és fél méter magas, fenyőfaalakú adventi naptárt építettek a nappaliba 450 ezer Lego-kocka felhasználásával. A 24 ablakos kalendárium szinte súrolja a nappali mennyezetét.

