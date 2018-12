Hetekig tervezte utolsó napját, végül mégsem halhatott meg a tervei szerint a rákbeteg nő

Audrey Parker két hónapja még az általa csak “csodás halálként” emlegetett, utolsó napját tervezte: kiválasztotta a helyszínt, a zenét, és ezen kívül is mindent, de tényleg mindent aprólékosan megtervezett. Sőt! Írni kezdte saját nekrológját is. Az egykori ápolónő, noha végstádiumú mellrákkal kűzdött, ami utóbb a csontjaiba és az agyába is áttétet adott, meg volt róla győződve, hogy az egészségi állapota engedni fogja, hogy megünnepelje az idei karácsonyt. Ezért is tervezte halálát az ünnepi időszak utánra, jövő januárra.

Csakhogy, ahogy az a The Guardian cikkéből kiderül, az 57 éves kanadai nőnek, egy jogszabály miatt a tervezettnél sokkal korábban kellett búcsút vennie az élettől. Az erre vonatkozó kanadai törvény ugyanis kimondja, csak azok a halálos betegek vethetnek véget orvosi segítséggel az életüknek, akik beszámíthatóak. Mivel Audrey rákbetegsége már az agyára is átterjedt, nem lehetett biztos benne, hogy szellemi állapota, az általa kiválasztott napon is megfelel majd a törvény által előírtaknak.

Audrey végül november elsején halt meg, orvosi segítséggel, a szerettei és a barátai körében, halifaxi otthonában. Nem ő volt az első. Mióta Kanadában, 2015-ben elfogadták a törvényt, ami lehetővé teszi a 18 évnél idősebb “gyógyíthatatlan és szenvedésekkel teli” betegségben szenvedőknek, hogy orvosi segítséggel öngyilkosságot kövessenek el, 3700-an éltek a lehetőséggel. Audrey esete azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályon még bőven van mit csiszolni.

A The Guardian szerint a legtöbb kritika azt a kitételt illeti, hogy a páciensnek az adott pillanatban mindenképpen beszámíthatónak kell lennie. “Ez azt jelenti, hogy az érintett betegeknek mérlegelniük kell, két egyformán rossz lehetőséget: vagy idejekorán távoznak, vagy fájdalmak közepette” – idézi a lap Chris Kaposy-t, a kanadai Memorial University bioetikusát. A szakember hozzátette, már a jogszabály elfogadásának pillanatában tudták, hogy ez a kitétel heves vitákat generál majd.

A kritikák hatására a kormány össze is állított egy bizottságot a jogszabály alapos kivizsgálására. A panel decemberben hozza nyilvánosságra a vizsgálat eredményeit, ám ajánlásokat nem tesz majd, így a kormányt nem kötelezi semmi a változtatásra. Mindezek ellenére a törvény kritikusai, többek között Audrey közeli barátai tovább küzdenek a változásért: “Audrey utolsó lélegzetvételéig küzdött azért, hogy az utána következőknek már jobb legyen. Nem hátrált meg, így mi sem fogunk.”