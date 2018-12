Négyéves kislány hívta ki a mentőket, amikor édesanyja rosszul lett

Charlene Wright harminchárom éves, háromgyermekes anyuka, aki az angliai Dorsetben él családjával és fibromyalgia-szindrómában (FMS) szenved. A betegség miatt néha elviselhetetlen fájdalmai vannak, miközben végtagjai átmenetileg lebénulnak. Mindig tartott attól, hogy egyszer nem tud majd segítséget hívni telefonon, ezért gyermekeivel begyakorolták, mit kell tenni akkor, ha anya rosszul van.

Bízott benne, hogy sosem kerül majd sor arra, hogy gyerekei hívjanak neki mentőt, de arra végképp nem számított, hogy legkisebb, négyéves kislánya ilyen higgadtan reagál majd éles helyzetben.

A four-year-old girl who rang 999 when her mum started having seizures at home has been praised for her quick-thinking actions. Kaitlyn Wright told the emergency services operator mum Charlene was having a fit and that she 'needed to look after her'.