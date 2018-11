Okosruha tesztelte, hányszor tapizzák le a nőket egy szórakozóhelyen

Érintésre érzékeny okosruhával tesztelték le egy São Paulo-i szórakozóhelyen, hányszor fogdossák meg a nőket egy éjszaka során. A Dress for Respect névre keresztelt felmérést az Ogilvy Brazil nevű reklámügynökség és a Schweppes üdítőgyártó cég emberei végezték el közösen.

Az okosruhát összesen három nő viselte a szórakozóhelyen egy négyórás periódus alatt. Az eredmények megdöbbentőek: összesen 157 alkalommal érintették meg a testüket a beleegyezésük nélkül! A kutatók WiFi-n keresztül valós időben tudták követni az eseményeket. Az eredmények sokkolták őket.

A felmérések szerint Brazíliában a nők 86 százaléka állítja, hogy megfogdosták már egy szórakozóhelyen. Az Ogilvy Brazil és a Schweppes most azt reméli, hogy a kampány hatására több férfi is változtat majd a viselkedésén.

