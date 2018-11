Majdnem elveszítette az ajkát a feltöltés miatt

A 29 éves, brit Rachael Knappier augusztusban egy barátnőjénél tartott úgynevezett botoxpartin, vagyis egy olyan bulin, ahol egy klinika helyett valakinek az otthonában végeznek el kisebb szépészeti beavatkozásokat. A nő eredetileg csak a homlokát akarta botoxoltatni, ám néhány pohár ital után rábeszélték az ajakfeltöltésre is. A kezelést egy magát ápolónőnek mondó nő végezte, akiről azonban utóbb kiderült, hogy nincs ilyen végzettsége, és idén szabadult a börtönből.

Néhány órával a beavatkozás után az ajkai rettenetesen megduzzadtak és elviselhetetlen nyomást érzett. Videóchaten beszélt az ajakfeltöltést végző nővel, aki azt tanácsolta neki, menjen a sürgősségire, mert allergiás reakciója van.

Rachael így is tett. Az orvosok azonban közölték vele, hogy ez nem allergiás reakció, és azt javasolták neki, hogy menjen vissza oda, ahol a beavatkozást végeztette, és adasson be oldószert az ajkaiba. Miután elhagyta a kórházat, a felső ajka szétrepedt. Édesanyja tanácsára felhívott egy londoni magánklinikát, ahol a szájáról készült fotókat látva azt mondták, rögtön menjen be hozzájuk, az ajkai állapota ugyanis vaszkuláris elzáródást feltételez, ami azt jelenti, hogy a töltőanyagot valószínűleg egy artériába fecskendezték, ami a lágy szövetek elhalásához vezethet.

A nő először antihisztamin injekciót kapott, hogy az csökkentse a duzzanatot, majd néhány nappal később a londoni klinikán oldószert fecskendeztek az ajkaiba. Ezek után is három hónapba telt, mire a szája visszazsugorodott a normál méretére.

