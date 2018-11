Kate Middleton kedvenc kiegészítője alig pár ezer forintért a tiéd lehet

Jól tudjuk, hogy Kate Middleton ruhatára világszerte komoly hatást gyakorol a női divat alakulására. Most egy egyszerű hajba való kiegészítőért őrülnek meg az internetezők: egy fekete bársonymasniról van szó, amelyet a cambridge-i hercegné több alkalommal is viselt az elmúlt hónapokban. Jó hír, hogy egy nagyon olcsó kiegészítőről van szó (az interneten 2-3 ezer forintért beszerezhetjük), ráadásul szinte minden szetthez megy és az ünnepekre is kiváló lehet.

Kate Middleton és férje, Vilmos herceg nemrég Leicesterben jártak. A hercegné tyúklábmintás kabátot viselt, és természetesen a masni sem maradt el.

Nektek hogy tetszik?