Bámulatos fogyás: 10 hónap alatt megszabadult 59 kilótól

Alig 10 hónappal ezelőtt Elise Dunstan még 134 kiló és – saját bevallása szerint – cukorfüggő volt. A 23 éves ausztrál diák azonban nagyot változtatott az életmódján: természetes, adalékanyagoktól mentes ételekre tért át. Lemondott minden cukrozott, sózott, tartósítószert, stabilizátort, ízesítőt, színezéket vagy nátrium-glutamátot tartalmazó élelmiszerről.

Elise január óta tartja magát a fogadalmához, és azóta csaknem testsúlyának a felétől megszabadult, 59 kilót adott le. Jelenleg 75 kilogramm, és magabiztosabb, mint valaha.

Így nézett ki korábban (bal szélen):

A lány gyerekként is túlsúlyos volt, és hiába sikerült a középiskolában lefogynia valamennyire, érettségi után visszajöttek a kilói. Igazi érzelmi evő volt, ha nem érezte jól magát, az édességekkel keresett megnyugvást.

Pedig az orvosok is figyelmeztették, hogy a túlsúly az egészségére is káros lehet, a magas koleszterinszintje miatt pedig az is előfordulhat, hogy nem lehet gyereke. Ráadásul a családjában többen is cukorbetegek, így szerinte csak idő kérdése lett volna, mikor jelenik meg nála is a betegség.

A bámulatos fogyás azért is meglepő, mert Elise 50 kilótól csak az új étrend segítségével szabadult meg, semmilyen testmozgást nem végzett. Csak később kezdett el sportolni, így további 9 kilót fogyott.

Így néz ki most:

A lány ma is csak természetes élelmiszereket fogyaszt, gondosan elolvassa az összetevők listáját, és ha valamilyen hozzáadott vagy mesterséges anyagot tartalmaz az élelmiszer, egyszerűen nem veszi meg.

