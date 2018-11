Életét kockáztatta a halálos beteg apa, hogy táncolhasson lányával az esküvőjén – videó

Vanessa a kaliforniai San Diegóban él, édesapja, a 65 éves Lew Johnston pedig végstádiumú, krónikus obstruktív tüdőbetegségtől (COPD) szenved. Nagyot kockáztatott azzal, hogy részt vett lánya esküvőjén, amelyet a kaliforniai Arrowhead-tónál tartottak, amely 1200 méterrel fekszik a tengerszint felett.

Lew orvosai attól tartottak, hogy tüdeje ezen a magasságon bármikor összeomolhat, ami végzetes lenne számára. Hogy ez ne következzen be, a férfi, amennyire csak tudta, különböző gyakorlatokkal felerősítette a szervezetét, és „élete csúcspontjának” nevezte azt, amikor táncba vihette lányát az esküvőjén.

This is absolutely heartbreaking moment a bride got to dance with her terminally-ill dad on her wedding day - after fearing he would be too sick to attend. Vanessa Wickham, 24, from San Diego, California, was concerned dad Lew Johnston, 65, would be unable to make her special day as he is in the final stages of chronic obstructive pulmonary disease (COPD).