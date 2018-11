Csillámos cicikkel hódít a legújabb karácsonyi trend. Te bevállalnád?

Ha azt hitted, hogy csillámos melleket csak a nyári fesztiválokon lehet villantani, nagyot tévedsz. A hideg egyáltalán nem jelent akadályt.

Legalábbis a szexi testfestéseiről híres Go Get Glitter a karácsonyi szezonra is csillámba öltöztetné a kebleket. A legújabb stílus neve Pudding Boobs, vagyis a cicik az angolszász területeken hagyományos karácsonyi pudingot idézik meg.

Ha elég bátor vagy, te is elkészítheted:

Rajzold meg a pudingok körvonalait a melledre arc- vagy testfestékkel! Fesd be a formát barna és ezüstszínű csillámmal! Díszítsd magyalággal a karácsonyi desszertet!

A meglepő karácsonyi divat elég népszerű a netezők körében, eddig több int 3500-an lájkolták. Te bevállalnád?

(Daily Star)