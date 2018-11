9 éves kislány kéri számon a sztárkosarast, hogy miért nem gyártanak cipőket a lányoknak is

Riley Morrison kilencéves kislány, és a kaliforniai Napában él. Rajong a kosárlabdáért, ő maga is kosarazik, és új cipőket szeretett volna vásárolni az új kosárlabdaszezonra. Egyik kedvenc kosarasa az NBA szupersztárja, Stephen Curry, akinek neve köré épül a Curry 5 márkájú kosarascipő marketingje. Hogy a tervezésből, a gyártásból mennyire vette ki a részét, az most nem számít, lényeg, hogy a cipőket az Under Armor nevű webshopon keresztül lehet megvásárolni.

With basketball season fully underway, nine-year-old player Riley Morrison needed new sneakers to hit the court. During her search for the perfect pair, however, she became frustrated about the lack of options for young girls and decided to take matters into her own hands.