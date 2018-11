Közeleg a tél – és vele együtt a téli depresszió

Minden télen magam alá esek én is két méterrel, begubózom, és olyan vagyok, mint egy téli álmot alvó medve, sehogy sem akarok kijönni a vackomból. Ha nem lennének gyerekeim, és mondjuk milliomos lennék annyira, hogy nem kellene dolgozni, akkor biztos, hogy télen ki sem kelnék az ágyból, és egész nap csak filmeket néznék vagy olvasnék. A téli időszak egészen fiatalkorom óta olyan számomra, mintha megállna az élet. Már régen tudom, hogy ez a téli depresszió nálam, hivatalos nevén az SAD: seasonal affective disorder. Nem vagyok egyedül ezzel, rengetegen szenvednek téli depresszióban, csak sokan nem tudják, hogy épp ez a problémájuk.

Dr. Arnold Lieber pszichiáter írta le, hogy teljesen normális, ha az ember úgy érzi, lelassul az élet télen. Rövidebbek a nappalok, nem süt a nap, és még hideg is van. A téli depresszió kifejezés nem pontos fordítása az SAD-nek, mert a seasonal nagyjából annyit tesz, hogy évszaki, tehát vannak, akiknél ez az érzés nyáron vagy tavasszal is előjöhet.

Tünetek

Az SAD tünetei nagyjából megegyeznek a depresszió tüneteivel, mint a hangulatingadozások, tehetetlenség, reménytelenség érzése, energia csökkenése, koncentrációs nehézségek, alvási és evési szokások megváltozása, érdektelenség érzése vagy akár öngyilkos gondolatok.

A pszichiáter szerint az SAD egyedi tünetei lehetnek még:

elnehezedő kezek és lábak

gyakori elalvás

szénhidrátok utáni sóvárgás, hízás

párkapcsolati problémák felbukkanása

Az SAD esetében gyakran azt feltételezik, hogy egyfajta gyengébb kiadású depresszió, de a pszichiáter azt mondja, hogy nincs igazán különbség. A téli depresszió ugyanúgy depresszió, csak épp évszakhoz kötődik, ezért a tél elmúltával tünetmentessé válunk.

Mi okozza a téli depressziót?

Az a rossz hírünk van, hogy a kutatók még nem találták meg az SAD pontos okát, de azt azért már tudják, hogy milyen körülmények válthatják ki. Az egyik vezető ok a napsütés csökkenése télen, ami megzavarja a biológiai óránkat, és a szerotoninszintet is csökkenti. Azt is megfigyelték, hogy a fiatal nők, illetve azok, akiknek a családjában előfordult már depresszió, hajlamosabbak a téli depresszióra.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Dr. Lieber szerint az természetes, ha télen olykor azt érezzük, hogy nincs kedvünk még a légzéshez sem, de ha a tünetek már akadályoznak a hétköznapi teendőinkben, akkor érdemes segítséget kérni, és felkeresni egy pszichológust vagy pszichiátert. Akkor pedig főleg orvoshoz kell fordulni, ha a tünetek miatt alkohol vagy a drogok után nyúlunk.

Hogyan kezelhető az SAD?

Nyilván nincs egyetlen megoldás, ami mindenkire ráillene, ezért is érdemes orvossal egyeztetni a kezelésről. Általában háromféle orvosi kezelést javasolnak: gyógyszer, pszichoterápia vagy fényterápia. A gyógyszeres kezelés esetében antidepresszánst kell szedni, amit intenzív tünetek esetében szoktak felírni. A pszichoterápia az egyik leghatásosabb kezelés dr. Lieber véleménye szerint, mert segíthet abban is, hogy pozitív megküzdési módszereket tanuljunk a tünetek ellen. A fényterápia pedig egy speciális lámpával történik, ami a természetes fényt reprodukálja a szervezetünk számára, erről ugyanis már kutatásokban bizonyították, hogy nagyon jó hatással van a téli depresszió esetében.

Mit tehetsz még ma?

Mire bármelyik kezelés elindul, sok idő eltelik, ezért van szükség olyan segítségre, amit már ma elkezdhetsz, ha tapasztalod magadon a tüneteket. Az én esetem nem annyira súlyos, hogy gyógyszerre lenne szükség, életmódbeli változtatással kezelhető a téli depresszióm. Dr. Lieber is olyan tevékenységeket javasol, amilyeneket én is be szoktam építeni a mindennapjaimba:

Menj gyakran a szabadba! Még akkor is erőltesd magadra a napi sétát, ha amúgy semmiféle indíttatásod nincs kikelni az ágyból. A friss levegő tényleg csodát tesz a hangulatoddal.

Keresd a napfényt! Akármennyire is tél van, időnként előbukkan a nap. Ilyenkor tartsd az arcod a nap felé és hagyd, hogy csak süssön rád.

Mozogj! A mozgás annyi endorfinnal árasztja el a testedet, hogy hirtelen sokkal jobb kedvre derülsz. Kisimítja az idegeket, megnyugtatja az elmét, elcsendesíti a depressziós gondolatokat. Nem kell futni vagy edzőterembe járni, ha nem szereted, de egy tempós séta mindennap, vagy a nappali szőnyegén pár tornagyakorlat már remek hatással lehet rád.

Aludj! Amennyit csak lehet. Az alváshiány nagyban hozzájárulhat a negatív gondolatokhoz és a reménytelenségérzéshez, ezért tudatosan oda kell figyelni, ha téli depressziód van, hogy elég alváshoz jusson a szervezeted.

Relaxálj! Elalvás előtt a legjobb, mert akkor még az álmod is nyugodtabbá válik. Nem nehéz megtanulni, hogyan lazítsd el minden porcikádat, igazán érdemes rááldozni naponta tíz-húsz percet.

Az is segíthet, ha az étrendedben kerüld a nehéz és cukros ételeket, és gyümölcsökkel, zöldségekkel turbózod fel az emésztésedet. A test és a lélek szoros kapcsolatban van, oda-vissza hatnak egymásra, úgyhogy kezeld egységként a kettőt, és gondoskodj a testedről, hogy a lelked is rendben legyen!