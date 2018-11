Felgyógyult a bélrákból, magára tetováltatta az orvosa arcképét

Az argentin Nano Salguero vastagbélrákos megbetegedéssel érkezett a córdobai kórházba. Az onkológusát Paul Ladának hívták, 42 éve praktizál, ő műtötte meg Salguerót. Az operáció sikeresnek bizonyult, a gyógyult – illetve hivatalosan egyelőre még lábadozó – páciens pedig a születésnapjára magára tetováltatta Lada arcképét.

Először nem is akart szólni az orvosnak, végül viszont csak küldött neki egy fotót a tetoválásról. A hírt ezután kapták fel az újságok, Salgueróék a tévébe is bekerültek. Dr. Lada meghatódott, azt mondja, így még senki nem fejezte ki az iránta érzett háláját. Szerényen hozzátette, hogy a műtéthez nemcsak az ő szakértelmére volt szükség, hanem a kórházi személyzet több tagjának munkájára is.

(Oddity Central)