Még csak 11 éves, de már 210 magas a lány

A 11 éves Zhang Ziyu egy általános iskola hatodikos tanulója a kínai Csinanban, ám ezt ránzésre bizony nehéz elhinni róla, a lány ugyanis már 210 centiméter magas.

Ziyu szülei mindketten profi kosarasok és magasabbak 2 méternél, így a genetikának egészen biztosan szerepe van abban, hogy ilyen magas, ám ebben a korban a 210 centis testmagasság még így is nagyon szokatlan. A lány kicsi korától kezdve magasabb volt a kortársainál, az első osztályt például 160 centisen kezdte. A kínai hatodikos lányok átlagmagassága egyébként 138 centi.

Zhang már magasabb egy átlagos NBA-játékosoknál is és ha legnagyobb kedvence, LeBron James mellé állna, bizony nála is magasabb lenne, az amerikai sztárkosaras ugyanis “csak” 203 centi. Szüleihez hasonlóan egyébként Zhang Ziyu is tehetséges kosárlabdázó.

A világ legmagasabb kislányának Guinness-rekordját hivatalosan jelenleg a 12 évesen 188 centiméter magas Sophie Hollins tartja. Azt azonban nem tudni, hogy Ziyu meg akarja-e pályázni a címet.

