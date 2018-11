Jelentős havazás jön a hegyekben, figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút

Az időjárási előrejelzések szerint hétfő estétől több helyen is havas eső, hó válthatja az esőt. Többek között a Zemplénben, a Soproni- és Kőszegi-hegységben és az Északi-középhegységben is havazhat, helyenként ónos eső is eshet. Elsősorban a magasabban fekvő, hegyvidéki területeken eshet hó, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében síkvidéken is havazhat. Az intenzívebb havazásban érintett területeken, például az Alpokalján, a Bakonyban, a Mátrában, a Bükkben és a Zemplénben jelentős mennyiségű friss hó eshet szerda reggelig.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a következő napokban is 12 órás váltott műszakban dolgozik majd a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákon, de mindenkit figyelmeztetnek, hogy fokozott óvatossággal vezessenek a havazásban érintett területeken. Emellett arra is figyelmeztetik az autósokat, hogy aki még nem tette meg, feltétlenül cserélje télire a nyári gumikat.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a hét második felében komoly lehűlés várható az országban, a hét végén már napközben is alig emelkedik majd 0 fok fölé a hőmérséklet.