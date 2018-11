7+1 dolog, amit a Twitterezők szerint neked is el kellene érned 35 éves korodig

Elmúltál 35, de még nem fűződik a nevedhez se a rák ellenszere, se egy világmegváltó találmány, ráadásul még egy könyvet se írtál? Semmi gond. Tudtad, hogy az orvos, akinek az életmentő Heimlich-féle műfogást köszönhetjük, Heimlich Henry, 54 éves is elmúlt már, mikor szélesebb körben is be merte mutatni a ma már világhírű technikáját? És azt, hogy Francis Chichester 65 éves volt, mikor egyedül körbevitorlázta a Földet?

Na, látod. Tengernyi időd van még rá, hogy valami igazán maradandót alkoss. Ám addig is, dühönghetsz egy sort a MarketWatch elnevezésű online pénzügyi szájt cikkén is, amiben úgy írnak arról, hogy 35 éves korára már mindenki rendelkezik a havi fizetése kétszeresének megfelelő tartalékkal, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Pedig azért lássuk be, egyáltalán nem az, még ha egyébként jó is lenne.

Nem csoda, hogy a kijelentéssel nem mindenki ért egyet. A netezők, és azon belül is a rendszeres Twitter-felhasználók pedig még annyira sem. Épp ezért össze is állítottak egy listát, amivel egyrészt kifigurázzák a cikket, másrészt összegyűjtik azokat a dolgokat, amit szerintük egy 35 éves felnőttnek „mindenképpen” el kellett már érnie. Előre szólunk, a gyűjtés sírva nevetős, és túlontúl ismerős lesz!

35 éves korodra kell, hogy legyen:

… egy konyhai fiókod az ételhordó dobozoknak. És persze a tetőknek, amik furcsa módon, valahogy egyik dobozra sem illenek rá. … egy olyan fiókod, amiben kizárólag olyan nejlonzacskókat gyűjtesz, amiben kisebb nejlonzacskókat tudsz gyűjteni. … egy dobozod a felesleges kábeleknek, amiktől már ezer meg egy éve meg kellett volna szabadulnod, de képtelen vagy rá, mert abban bízol, hogy egyszer még jók lesznek valamire. … egy szék/fotel a nappalidban, ahol azokat a ruhákat gyűjtöd, amik még nem elég koszosak ahhoz, hogy kividd őket a szennyesbe, de ahhoz már nem elég tiszták, hogy felvedd őket.

35 éves korodra már fel kell, hogy tűnjön:

… hogy legjobban olyan dolgokban hasonlítasz a szüleidre, amikről váltig állítottad, hogy te sosem leszel olyan. … hogy körülötted mindenki csak improvizál, és valahogy próbálja túlélni a következő napot. … hogy a barátaiddal leginkább futólag és véletlenül találkozol, amikor is mindig megállapítjátok, hogy » össze kellene végre már ülni egyszer«, de ebből végül sosem lesz semmi.

És végül a +1:

Ha mostanában vagy 35 éves, akkor időről-időre le fogsz döbbenni azon, hogy a ’90-es évek nem 10 évvel ezelőtt voltak.