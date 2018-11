Szex szakítás után – néha még segíthet is

Az Archives of Sexual Behaviour nevű folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szakítás utáni szex nem minden esetben akadályozza a tovább lépést. De ez csak bizonyos esetekben igaz.

Szex az exszel

A michigani Wayne State University kutatói 2 tanulmányt is készítettek, ami a szakítás utáni szex érzelmi hatásait vizsgálta. Az első kísérletben 113 olyan férfi és nő vett részt, akiknek nem rég ért véget a kapcsolata. A kutatók megkértek őket egy sor online teszt elvégzésére: megkérdezték tőlük, hogy volt-e szexuális kapcsolatuk a korábbi partnerükkel, és ha volt, az milyen érzelmeket váltott ki belőlük.

A második vizsgálatban arra kérték a résztvevőket, hogy számoljanak be a szakítás utáni együttlétekről, és jegyezzék fel, hogy 2 hónappal a szakítás után érzelmileg kötődnek-e a volt párjukhoz. Az eredmények elemzését követően a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy önmagában a szex az exszel nem gátolja a szakításból történő érzelmi felépülést. Kimutatták, hogy egyrészről a szakítás utáni szex jóval gyakoribb azoknál, akik még éreztek egymás iránt valamint, mint azoknál, akik az elválást követően egyáltalán nem keresték egymás társaságát. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy ahelyett, hogy az együttlétek után fájdalmat vagy erősebb vágyakozást éreztek volna a résztvevők, a szex többekben pozitív emlékeket hagyott. Stephanie Spielmann, a Wayne Egyetem vezető kutatója szerint:

Ez a kutatás azt sugallja, hogy a szakítás utáni szex nem feltétlenül olyan ártalmas, mint azt eddig hittük.

A szakítás utáni szex természetes jelenség

Mivel a szakítás utáni szex jóformán általános jelenség, Stephanie Spielmann szerint akkor érdemes megvizsgálni a szexuális együttlétekre irányuló motivációnkat, ha kifejezetten keressük az exszel való kapcsolódásokat. Az ilyen esetek ugyanis arra engednek következtetni, hogy nem biztos, hogy a lezárási folyamat részeként tekintünk az együttlétekre.

Madeleine Mason Roantree pszichológus véleménye is hasonló: a szakember szerint a szakítás utáni szex segítséget jelenthet a kapcsolat lezárásában, azonban rámutat arra is, hogy ez nagyban függ az egyén motivációitól. Vagyis nem mindegy, hogy a szakítás utáni együttlétektől az ex visszaszerzését reméljük-e, vagy valóban az elválás részeként éljük meg.

Ha a szakítás utáni szex a visszaszerzési taktika része, jobban tesszük, ha nem megyünk bele: az együttlétek után az is előfordulhat, hogy összezavarodunk, haragot, bánatot és csalódottság érzünk, így érdemes alaposan átgondolnunk a szakítás utáni összebújást. Ha még erős érzelmeket táplálunk a másik iránt, és nem érezzük azt, hogy mi is akartuk a szakítást, inkább hanyagoljuk az együttléteket. Időt kell hagyni magunknak a sebek begyógyulására, hogy később újra elkezdhessünk majd ismerkedni.