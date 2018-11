Varázsoljuk szebbé együtt a gilvánfai óvodások karácsonyát!

Gilvánfa egy Pécshez közeli kistelepülés, buszjárat is csupán naponta három érinti, gyakorlatilag be vannak zárva a lakosok a faluba. Bár Pécs csak 36 kilométerre fekszik, a valóságban mégis fényévekre vannak az itteniek a várostól. A falu óvodája csúcsra van járatva, pedig mindössze egy használható csoportszobájuk van, mert a másik penészes, dohos, hivatalosan is lezárva, üresen áll, így a 23 gyereknek csak egyetlen használható helyiség marad. Ott esznek, ott alszanak, ott játszanak, külön foglalkozásokat lehetetlen így tartani.

“15 éve dolgozom itt, és mivel Pécsen lakom, ezért nekem is macerás a bejárás. Sokáig hajnali hatkor jöttem, és estig maradtam, mert nem volt több buszjárat, otthon pedig még nekiálltam adminisztrálni, hiszen itt sem internet, sem telefon, sem számítógép, sem pedig nyomtató nincsen, a papírmunka nagy részét viszont ezek segítségével kell elvégezni. Nincs szívem itt hagyni a gyerekeket, ezért nem megyek Pécsre dolgozni, a cudar körülmények ellenére is kitartunk. A legnagyobb baj az, hogy a gyerekeknek olyan sok mindenre lenne szükségük az egészséges fejlődésükhöz, amit lehetetlen kigazdálkodni az ovi jelenlegi költségvetéséből. Gyakorlatilag mindennek örülnénk” – meséli az NLCafénak az óvoda vezetője, Kranzné Molnár Judit.

Az óvoda egy hatalmas régi parasztházban működik, amit kifűteni sem olcsó. Az ovi szűkös költségvetésének kétharmada a fenntartásra megy el, ami marad, abból fizetik a legszükségesebbeket.

Az ide járó 23 gyerek mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű. A legtöbben csak az óvodában találkoznak gyurmával és festékkel, itt hallanak mesét, itt van alkalmuk játszani és fejlődni. A családok közül sokaknak mesekönyvük sincs otthon.

Videónkban ti is láthatjátok, miként zajlik egy nap a gilvánfai óvodában.

„Most 23 gyerekünk van összesen. Sajnos így elesünk a pályázati lehetőségektől, mert az október elsejei létszám idén sem érte el a 26 főt, pedig ez a pályázati minimum. Az már senkit sem érdekel, hogy év közben rendszeresen megnő a gyerekek létszáma. Így maradunk továbbra is egy csoportszobában, mert nincs pénzünk helyrehozni a másikat. Pedig óriási segítség lenne, ha a másik szobát is használhatnánk, tarthatnánk plusz foglalkozásokat a gyerekeknek, így segítve a felzárkózásukat. És nem kellene rohanvást ágyazni ebéd után, hanem nyugodtabb lehetne az életünk, és a gyerekeké is.

Borzasztóan örülnénk annak is, ha legalább néhányszor évente egy külön busszal elvihetnénk a gyerekeket ide-oda, a legtöbben ugyanis még ki sem mozdultak a faluból.

Az óvodában összesen hat felnőtt dolgozik velem együtt, egy óvónő rajtam kívül, 2 dadus, 1 konyhai kisegítő és egy takarítónő. Az egyik dadus néni pályázat útján került hozzánk, határozott időre, úgyhogy ő nem maradhat sokáig. A szülők többsége közmunkás, mindennapos probléma a megélhetés a családoknak, ezért nem is tudunk kérni tőlük semmilyen eszközt, ahogyan más óvodákban a szülők visznek be papírt, vagy gyurmát. Ez itt lehetetlen” – mondja az óvodavezető.

A szülők közül sokan azért nem tudnak elhelyezkedni Pécsett, mert a tömegközlekedés igen gyér. Kilenc óra körül van két busz, ami átmegy a településen Pécs felé, és háromnegyed négykor még egy. Aztán sehol semmi másnapig. A nagybevásárlásokat is csak úgy tudják megoldani a családok, hogy a faluban élő néhány autós borsos áron beviszi a megyeszékhelyre vásárolni, ügyet intézni azokat, akiknek erre szükségük van, és ki tudják fizetni. A gyerekek ovi után általában a szomszédos Magyarmecskére mennek iskolába, ide legalább van egy iskolajárat, ami oda-vissza szállítja őket.

“A kolléganőm állapotos, tehát nemsokára egyedül maradok a gyerekekkel, ugyanis a két óvónő közül én vagyok az egyik” – magyarázza Katalin. – “Betegállományról szó sem lehet, mert nem megoldható a helyettesítés, ha egyikünk nem tud lábra állni, akkor a másik egész napra egyedül marad a gyerekekkel. Arra nem is merek gondolni, hogy kit tudunk majd felvenni a másik óvónéni helyett, hiszen a szomszédos településekre sem találnak már évek óta. Csinálom, ameddig tudom, szerencsére még mindig szívvel-lélekkel!”

Mire van szüksége a gilvánfai óvodának?

Zsírkrétára, gyurmára, színes ceruzára, ollókra, színes papírokra, színezőkre, mesekönyvekre, rajzlapokra, kirakós játékokra, gyöngyfűző készletre, babákra, babakonyhai edényekre, autókra, kerti játékokra, homokozókészletre.

Vagyis minden olyanra, amivel játszani és fejlődni tudnak az ilyen korú gyerekek. Aki szívesen adományozna a gilvánfai óvodásoknak játékokat, az behozhatja hozzánk december 10-ig a Montevideo utca 9. szám alá, az NLCafé szerkesztőségébe. Mi pedig az adományokat levisszük a gyerekeknek december 17-én, és beszámolunk arról, mit szóltak hozzá a kicsik.

Ne felejtsd el, ami a te gyerekednek már nem kell, annak még örülhetnek mások, de csak akkor, ha valóban jó állapotú, használható eszközökről van szó! Segítsetek ti is, hogy a gilvánfai gyerekek többet játszhassanak, és egyenlő esélyekkel indulhassanak az életbe!