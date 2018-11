Utoljára kelt fel a Nap idén Amerika legészakibb településén

Míg mi itt, Európában azon vitatkozunk, hogy szükséges-e a nyári-téli időszámítás, addig az alaszkai Barrow településen tegnap utoljára kelt fel a Nap idén. Barrow lakosságának 65 napot kell várnia, míg újra megpillanthatják a Napot, ami dátum szerint 2019. január 23-ára esik.

Barrow az Amerikai Egyesült Államok legészakibb, a világ 12. legészakibb települése, az északi sarkkörtől 5 fokkal északabbra fekszik – írja a Wikipedia.

Addig is itt egy videó arról, hogy is néz ki egy Nap nélküli nap a sarkkör környékén:

