Könyvet írt az anya, hogyan beszél a gyerekekkel meghalt babájáról

Van testvére? Ezt az egyszerű kérdést gyakan felteszik az emberek, ha gyerekkel látnak egy anyát. A brit Frankie Brunker azonban retteg tőle. Amikor megkérdezik tőle, hogy van-e testvére a 20 hónapos Aylának, az anya azt szokta válaszolni:

Igen, két testvére van. Egy élő és egy halott.

Ayla bátyja most 4 éves. A nővére, Esme azonban meghalt, amikor édesanyja 38 hetes terhes volt vele. Ő lenne a legidősebb gyerek. A tragédiának semmi előjele nem volt, alacsony kockázatú vol a terhesség. Aztán két héttel a kiírt dátum előtt a nő észrevette, hogy nem mozog a hasában a magzat. Bementek a kórházba, ott közölték velük, hogy a kicsinek megállt a szíve.

Amikor a kislány meghalt, Frankie-nek volt a legnehezebb, hogy beszéljen róla a rokonságban lévő 1-6 éves gyerekeknek. Ők ugyanis látták a hétről hétről növekvő hasát, de azt is, hogy 2013-ban a baba nélkül ment haza a kórházból.

Nem akart titkolózni előttük, de úgy érezte, az ő hibája, hogy ilyen kicsi korukban már tudniuk kell a halálról a gyerekeknek. Végignézte a szakirodalmat, hátha segít, de vagy elnagyoltan foglalkoztak a témával, vagy Frankie-nek nem tetszett a módszer.

Annyira beleásta magát a témába, hogy kialakított egy sajátos hozzáállást. Most pedig ebből írt egy könyvet, These Precious Little People címen, amellyel a hasonló helyzetben lévő családoknak szeretne segíteni. Elmondja, milyen jelekre kell figyelni a terhesség alatt, amelyek nagy bajt jelezhetnek előre, és abban is segít, hogyan kell egy magzat haláláról beszélni a gyerekek nyelvén.

Esme pedig a mai napig szinte családtag náluk. Kimennek a gyerekekkel az erdőben lévő sírjához, felköszöntik a születésnapján és névre szóló zoknija van karácsonykor.

