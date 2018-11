Ez történik a testeddel, ha kevés vizet iszol

Kínzó fejfájás

Gyakran tapasztalod, hogy a nap végére megfájdul a fejed? Nagy valószínűséggel a probléma forrása az, hogy aznap nem ittál elegendő vizet.

Keringési problémák

Ha testünket éveken át szomjaztatjuk, az hosszú távon komolyabb rendellenességekhez is vezethet. Ha keveset iszunk, vérünk is besűrűsödik, így a szív is jóval nehezebben tudja áramoltatni ereinkben. Ebből – súlyosabb esetben – akár szívproblémák is kialakulhatnak.

Ráncos bőr

Ki szeretne idő előtt ráncos lenni? Kozmetikusok egybehangzóan állítják: mit sem érnek a drága krémek, ha bőrünk belső hidratálását elhanyagoljuk.

Száraz szemek

A szemszárazság azért lép fel, mert kiszáradnak a könnycsatornáink. Ez ugyancsak a vízhiány jele.