Menhelyi kutyákat láttak vendégül hálaadás-napi vacsorára

Senkinek ne kelljen a hálaadás estéjét egyedül töltenie – gondolta négy évvel ezelőtt Christie Chipps Peters, a richmondi állatmenhely vezetője. Ezért kampányba kezdtek, hogy a környék családjai lássák vendégül egy-egy védencüket a hálaadás-napi vacsorán.

Az állatmenhely kampánya remekül sikerült, kapásból 35 cica és kutya utazhatott a virginiai családokhoz egy klassz vacsorára. „Olyan emberek, akik korábban sosem gondolkoztak az örökbefogadáson, most nagyon belelkesültek, hogy egy órára vendégül láthatnak egy menhelyi állatot” – mondta a The Dodónak Peters. Az első évben a vendégül látott állatok több mint fele maradt a házigazda családoknál vagy olyan gazdáknál, akik a hálaadás-napi vacsorán vendégeskedtek.

Az idei hálaadás kapcsán Peters az idősebb állatokra is gondolt, elsősorban nekik szeretne most gazdát találni. Egy kilencéves pitbull, Elton és a vadságáról leszokott Taco cica is gazdára hajt.