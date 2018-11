Ellopta a barátnője számlájáról a véletlenül átutalt milliókat, most börtönbe kerül a kétgyerekes apa

Tizennégy hónap börtönre és 240 nap közmunkára ítéltek egy Bailey Walton nevű brit férfit, amiért ellopott 10 ezer fontot (nagyjából 3,5 millió forintot), amit tévedésből utaltak el a barátnője számlájára. A nő, Lauren Wood munkaadója egészen konkrétan véletlenül eggyel több nullát írt, amikor átutalta a havi fizetést.

BAILEY Walton discovered the extra cash in the bank account he held on behalf of his girlfriend and spent it on repaying his gambling debts thinking "it was Christmas" before the error was noticed. The 22-year-old was sentenced to 14 months jail.