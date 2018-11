Negyvennégy év után bontja le a karácsonyfát a család

Negyvennégy éve áll már a karácsonyfa az amerikai Olson család nappalijában, amit még 1974-ben állított fel Niel, a második világháborúban is harcoló veterán, miután hat fia is bevonult katonának és elköltözött otthonról. Megfogadta, hogy addig nem bontja le a karácsonyfát, míg gyermekei haza nem térnek, és újra együtt nem lesz a család.

After 44 years, a long-held tradition in the Olson family will be coming to an end. In 1974, dad Neil Olson put up a Christmas tree after his sons went to war, and he vowed he wouldn't take it down until all six brothers were home in Wausau, Wis.