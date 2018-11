Egymásra talált a pár, akik nem tudnak mosolyogni

Alex Barker 45 éves, és az angliai Coventryben él, míg szerelme, a 38 éves Erin Smith Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból származik. Mindketten Moebius-szindrómával születettek, a ritka állapot a koponya idegeinek bénulásával jár. Nemcsak arckifejezéseik nincsenek, de a betegség kihat a szemmozgatásra és beszédükre is.

Az Egyesült Királyságban nagyjából 250 embert érint a betegség, míg világszerte alig 1000 esetet ismer az orvostudomány. Ennek ellenére Alex és Erin egyből egymásba szerettek, ahogy összeismerkedtek az interneten. Annak ellenére, hogy eddig csak négyszer találkoztak, már összeköltöztek, eljegyezték egymást, és már a gyerekvállaláson gondolkodnak.

FOR many of us, seeing someone's smile for the first time is what draws us to them. But not in the case of one transatlantic couple, who have bonded over the fact that they were both born with a condition that stops them from making any facial expressions.