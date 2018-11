A brit Fornettiben ünnepelte eljegyzését egy pár

Egy pékségben ünnepelte meg az eljegyzését a newcastle-i Tony Brown és menyasszonya, Rebecca English. A LadBible cikke szerint Brown nagyon régóta gondolkodott már azon, hogyan kérhetné meg barátnője kezét, akivel már két közös gyerekük is van. Végül vásárlás közben, a Fenwicks nevű áruház karácsonyi kirakata előtt ereszkedett féltérdre, hogy feltegye a nagy kérdést.

Brown nagyon ideges volt, és nagyon megéhezett, muszáj volt ennie valamit. Végül az utca túloldalán lévő pékségben, a Greggs-ben (kábé a helyi Fornetti) ünnepelték meg az eljegyzést, stílszerűen egy karácsonyi sütivel.

A nő elmondása szerint „többre számított” egy pékségláncnál, de az egész annyira tipikus volt a férjétől, hogy végül ennek is nagyon örült.

Who says romance is dead?