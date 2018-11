Hamarosan egy nő is tagja lehet az amerikai elit alakulatnak, a Zöld sapkásoknak

Sikerrel teljesítette az amerikai különleges erők válogatását egy nő, így ő lehet az első nő, aki bekerülhet az amerikai hadsereg elitalakulatába, a Zöld sapkások közé – írja a CNN.

A meg nem nevezett nő első körben a különleges erők 24 napos felmérőjét teljesítette, amelyen a jelentkezőknek mentális és fizikai állóképességüket kell bizonyítaniuk. A nők az amerikai hadseregben 2016 óta vállalhatnak harctéri szolgálatot, és bár ez idő alatt többen is jelentkeztek az elit alakulatba, korábban egyikőjük sem felelt meg a teszten.

A female soldier recently completed the Special Forces Assessment and Selection for the first time, making her a candidate to be the first woman to become a Green Beret, according to a US Army Special Operations Command spokesman.