Gyerekek húzták a Porschét, amiből az esperes a híveket köszöntötte – fotó

Egy kisgyerekek által húzott, nyitott tetejű Porschéból köszöntötte a híveket egy máltai egyházközség új papja, akinek sajátos felvonulása heves ellenérzéseket váltott ki a szigetország lakóinak egy részéből.

Az esetről kedden közzétett amatőr videofelvételen az látható, ahogy John Sultana egy lenyitható tetejű Porsche Boxsterben állva integet a tömegnek, miután hivatalosan is felszentelték a Máltához tartozó Gozo szigetén lévő Zebbug település főesperesévé.

Malta: when the church embraces kleptocratic culture. Parish priest standing in a convertible Porsche Boxster S being pulled through his village by children. Source and video: https://t.co/PRBaxz17HN pic.twitter.com/xjwkL74xr3