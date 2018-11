Ebben a mesében mindenki lehet királylány! – bemutatkozik a Korok Ruhái Társulat

Ki ne szeretne egyszer, csak egyetlen egyszer felvenni egy királylány ruhát, amolyan fűzős, földig érő álomruhát, amiben a bálba lépő herceg csakis őt látja meg? Persze, hogy mindenki kipróbálná, csakhogy ezek a ruhák nem lógnak ott a boltok vállfáin, nem lehet megvásárolni sehol, maximum filmekben, vagy múzeumokban, esetleg színházban látunk hasonlókat.

„Mindig érdekeltek a régi korok ruhái, szakmai kihívásnak éreztem megtanulni, hogyan készültek. Mivel a szakmám női szabó, ez nem tűnt megvalósíthatatlannak. Rengeteg divattörténeti szakkönyvem van, de az interneten is nagyon sok mindent meg lehet találni. Vannak múzeumok, ahol komolyabb leírások is találhatóak a ruhákról, sőt, olyan fotók is, ahol az eredeti öltözékeket belülről is megmutatják, ami számomra nagyon fontos volt” – mesélte Lux Beáta az NLCafénak.

Az első darab, ami elkészült, egy rokokó, virágos ruha volt. Beáta korábban csak babákra készített ilyen ruhákat, ebből már majdnem 50 darab összegyűlt az évek során.

„Szakmailag is nagyon érdekes volt egy régi szabásminta alapján dolgozni, néha törtem a fejemet, hogyan csinálták, milyen megoldásokat használtak a régi mesterek. És persze kézzel varrtak. Az én ruháim annyiban korhűek, hogy a szabás ugyanaz, de én géppel varrok – bár van kézzel készített darabom is – és az anyagok nem egyeznek a korabeli anyagokkal. Például nem dolgozom hernyóselyemmel, hiszen maga a ruha felvehet akár 12 méter anyagot is és az ára igen borsos. Nemcsak királylányos ruhák érdekelnek, hanem a hétköznapi, polgári, paraszti viseletek is.”

Egy divatbemutató gondolata motoszkált Beáta fejében, amikor már elkészült néhány ruhaköltemény, ehhez pedig modellek kellettek. Feladott egy hirdetést Herceghalmon, ahol lakik. Lelkes jelentkezőben nem volt hiány, rengeteg fiatal nő, háziasszony jelentkezett, így gyorsan összeállt a csapat.

„Az első divatbemutató 2014. szeptember 20-án volt Herceghalmon, a MAGTárogató rendezvény keretében. A koreográfiát és a színpadi mozgást Tánczos Cseh Myra tanította be nekünk, aki több mint 20 éve a divatszakmában dolgozik modellként és az utóbbi években szervezőként is.”

„Eredetileg egy fellépést terveztünk, de a sikeren és az élményeken felbuzdulva megalapítottuk a társulatot a Herceghalom Kultúrájáért Egyesületen belül. A felmerülő igényeknek megfelelően alakítottuk át a divatbemutatót rövidebb és hosszabb változatra is. Sőt, egy konkrét megrendelés miatt, ami egy fehérneműs cég felkérésére történt, kidolgoztunk egy interaktív, történelmi fehérnemű bemutatót is, ami hatalmas sikert aratott, elsősorban a férfiak körében” – meséli Beáta.

Közben elkészült a Facebook-oldal is, ezért egyre több meghívást kapnak bálokba, családi napokra, bemutatókra, szerte az országban.

„Mára egy 9 előadásból álló divat-, gasztro-, zenetörténeti előadássorozatunk is van, melyben eddigi életmód történeti kutatásainkat osztjuk meg az érdeklődőkkel a gótikától egészen az 1950-es évekig. Én a divattörténetről beszélek, Király Márta a korabeli gasztronómiáról, míg Gáll Arielle a zenetörténetről. A Társulat 13-15 főből áll, közös bennünk, hogy mindannyian szeretünk szerepelni.”

„Az út, amit eddig együtt bejártunk, sokat hozzátett a személyiségünkhöz. Egész másképp éljük meg a nőiességünket, megnőtt az önbizalmunk, és közben barátok lettünk.”